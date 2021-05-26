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Свидетель признался в ложных показаниях по делу историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru
1 час назад
Свидетель зашиты историка Олега Соколова, получившего 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что давал в суде ложные показания. Об этом в среду, 26 мая, сообщает РЕН ТВ.
Свидетель признался в ложных показаниях по делу Соколова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет об Александре Лепихове, адвокаты присылали ему тексты, которые он затем озвучивал в суде. Они же выплачивали ему денежное вознаграждение за данные показания. Мужчина признался, что получил в общей сложности около 325 тысяч рублей.
Он отметил, что защита старалась убедить следствие и суд в том, что главный оппонент ученого, историк Евгений Понасенков, довел обвиняемого до нервного срыва. Известно, что конфликт историков длится с 2018 года — Понасенков обвинил Соколова в плагиате его книги.
Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после чего якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. В декабре 2020 года его приговорили к 12,5 года колонии строгого режима за убийство аспирантки Ещенко.
Происшествия,Анастасия Ещенко,Александр Лепихов,Евгений Понасенков,Олег Соколов,ФСИН,РЕН ТВ,
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