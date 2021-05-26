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Автомобиль влетел в остановку в Москве и попал на видео

Юрий Столбов
46 минут назад
В Москве на Кутузовском проспекте легковой автомобиль перевернулся и влетел в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает "Mash" в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы.
В районе ДТП затруднено движение.
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