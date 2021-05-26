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Наркоман устроил дебош в подмосковном магазине и умер

ЧП Столицаиещё 3
1 час назад
Мужчина в состоянии наркотического опьянения устроил дебош в подмосковном магазине и умер. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по области.
Мужчина устроил дебош в магазине в Люберцах и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел 26 мая в Люберцах. Местный житель пришел в магазин и начал вести себя неадекватно, скидывая с полок алкогольные напитки. Двое покупателей силой положили мужчину на пол и удерживали ему руки. И в какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни
По факту происшествия началась доследственная проверка. Правоохранители осмотрели место происшествия, а также опросили свидетелей и сотрудников магазина.
«По полученному заключению эксперта мужчина скончался от отравления неустановленным наркотическим веществом», — отметили в пресс-службе.
Происшествия,Люберцы,
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