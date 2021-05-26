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Пассажиры сняли видео из застрявшего на МЦД-2 поезда

Юрий Столбов
1 час назад
Поезд встал на МЦД-2. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Видео с места прислали пассажиры. Они говорят, что уже 40 минут стоят между станциями Калитники и Новохохловская.
Выйти из вагона невозможно, кнопки открывания дверей не срабатывают.
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