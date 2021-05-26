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Опубликовано видео последствий ДТП с участием маршрутки в Петербурге

Юрий Столбов
1 час назад
Торопливый водитель автомобиля прилетел в маршрутку в Московском районе Петербурга днем 26 мая. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Видео опубликовано в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Сообщается,что водитель легкового автомобиля на одном из перекрестков решил обойти всех по крайнему правому ряду.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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