Суд рассмотрит первый в России иск о краже биткоинов

Кроме того, уточняется, что в суде подтвердили получение иска. На данный момент его приняли к рассмотрению, а также провели досудебную подготовку. Слушание назначено на начало июня. На момент составления иска стоимость 16,6 биткоина оценивалась почти в 45 млн рублей. Ранее Минфин
представил на общественное обсуждение пакет законопроектов по регулированию рынка цифровой валюты. 23 мая президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук
заявил, что изменения курса биткоина определяются громкими новостями и настроениями спекулянтов.