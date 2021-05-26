Суд рассмотрит первый в России иск о краже биткоинов

Согласно условиям устного договора, за пять месяцев тот должен был инвестировать их, а затем вернуть обратно, оставив себе 20% прибыли. Однако биткоины ответчик не вернул и сказал, что потерял. После этого Петров направил досудебную претензию, а потом и иск в суд.