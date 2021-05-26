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Опубликовано видео последствий урагана в Индии

Юрий Столбов
1 час назад
Мощный ураган обрушился на восточное побережье Индии. Хуже всего ситуация в штате Одиша и Западная Бенгалия. Из-за угрозы наводнения уже эвакуировали свыше миллиона человек. Как минимум до вечера среды закрыт аэропорт Калькутты.
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