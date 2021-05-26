Адвокаты историка Соколова подкупили свидетеля

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В опубликованном видеоролике Лепихов продемонстрировал чеки о получении денег от адвоката Соколова.

Суд Петербурга приговорил бывшего преподавателя СПбГУ к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки в ноябре 2019 года. Олег Соколов признал свою вину.