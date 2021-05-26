Адвокаты историка Соколова подкупили свидетеля

Он рассказал РЕН ТВ, что получил за свои показания 325 тысяч рублей. По его словам, защита строилась так, чтобы обвинить оппонента Соколова в доведении убийцы до нервного срыва.
«Я свидетель по делу об убийстве Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ, хочу сообщить, что за показания в Октябрьском районном суде г. Санкт-Петербурга 26 октября 2020-го адвокаты Соколова заплатили мне 325 тысяч рублей», — сказал Лепихов.
В опубликованном видеоролике Лепихов продемонстрировал чеки о получении денег от адвоката Соколова.
Суд Петербурга приговорил бывшего преподавателя СПбГУ к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки в ноябре 2019 года. Олег Соколов признал свою вину.