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Свидетель защиты историка Соколова сознался в подкупе

Говорит Москва
2 часа назад
Александр Лепихов сообщил, что адвокаты подсудимого писали ему текст речи.
Адвокаты историка Соколова подкупили свидетеля
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Он рассказал РЕН ТВ, что получил за свои показания 325 тысяч рублей. По его словам, защита строилась так, чтобы обвинить оппонента Соколова в доведении убийцы до нервного срыва.
«Я свидетель по делу об убийстве Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ, хочу сообщить, что за показания в Октябрьском районном суде г. Санкт-Петербурга 26 октября 2020-го адвокаты Соколова заплатили мне 325 тысяч рублей», — сказал Лепихов.
В опубликованном видеоролике Лепихов продемонстрировал чеки о получении денег от адвоката Соколова.
Суд Петербурга приговорил бывшего преподавателя СПбГУ к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки в ноябре 2019 года. Олег Соколов признал свою вину.
Происшествия,Александр Лепихов,Олег Соколов,РЕН ТВ,
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