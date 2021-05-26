Опубликовано видео избиения хоккеиста Палем

На видео можно наблюдать, как хоккеист идет по улице, выйдя из помещения, и около забора начинает завязываться драка. На последних кадрах видно, как Антипову оказывают медицинскую помощь.

Инцидент между актером и хоккеистом произошел в апреле. Как ранее писал «Рамблер», Антипов шел домой с дня рождения своего отца. По пути на него напали трое неизвестных и избили. В одном из нападавших Антипов узнал Паля. Потерпевший заявил, что артист был пьян или находился под действием наркотических веществ, поскольку был неадекватен.