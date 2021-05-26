Опубликовано видео избиения хоккеиста Палем

На видео можно наблюдать, как хоккеист идет по улице, выйдя из помещения, и около забора начинает завязываться драка. На последних кадрах видно, как Антипову оказывают медицинскую помощь.
Инцидент между актером и хоккеистом произошел в апреле. Как ранее писал «Рамблер», Антипов шел домой с дня рождения своего отца. По пути на него напали трое неизвестных и избили. В одном из нападавших Антипов узнал Паля. Потерпевший заявил, что артист был пьян или находился под действием наркотических веществ, поскольку был неадекватен.
По версии Паля, пьяный спортсмен хотел справить нужду около автомобиля, где находился актер и его приятель Данила Иванов, из-за чего завязалась драка. По данному было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» в отношении неустановленных лиц