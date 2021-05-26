Отмыв космического масштаба: хищение миллиарда в «Роскосмосе»

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Расследование по делу о хищении более 1 млрд рублей завершило управление Следственного комитета России (СКР) по Москве . Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно материалам дела, гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев вступил с несколькими подельниками в заговор и похитил вышеуказанную сумму, использовав госконтракт на создание научно-энергетического модуля для Международной космической станции (МКС). Контракт между РКК "Энергия" и Федеральным космическим агентством (Роскосмос) был заключен на сумму в 15,15 млрд рублей. Научно-энергетический модуль должен снабжать энергией российский сегмент МКС, но на орбиту его так и не доставили.

Для хищений весной 2017 года заключили контракт – между "Энергией" и ЦНИИ "Циклон". В его рамках на расчетные счета предприятия перевели 1,32 млрд рублей на поставку электроники для модуля. Цену контракта завысили троекратно, среднерыночная стоимость компонентов НЭМ составляла менее 490 млн рублей.

Большая часть компонентов – импортная, поэтому деньги со счетов "Циклона" были направлены на счета компаний "Микроком" и "Магратеп". Далее деньги "Роскосмоса" через несколько итераций оказались на счетах компаний, зарегистрированных в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах.

СКР утверждает, что деталей в итоге купили всего на 278 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения в особо крупном размере. Фигурантами дела, кроме Солнцева, являются его заместители и директора фирм, на которые выводили средства. Большей части предъявили обвинения в мошенничестве "в особо крупном", а главам двух компаний, задействованных в схеме – обвинения в отмывании денежных средств. Свою вину фигуранты не признают.

Космос как обогащение

В августе 2019 года в Подмосковье были задержаны по делу о мошенничестве заместитель гендиректора космической госкорпорации "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных. До этого Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение о повторном аресте гендиректора АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" Сергея Лемешевского , которого обвинили в хищении более 330 млн рублей у Роскосмоса.

В 2018 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, речь идет о миллиардных хищениях.

"Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано", — сказал Кудрин.

Реагируя на информацию, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Десять лет назад в РКК "Энергия" уже происходили хищения, но скромнее — СК при МВД выяснил тогда, что "бухгалтер завода более четырех лет совместно с четырьмя соучастниками — работниками этого же предприятия, обкрадывала работодателя".