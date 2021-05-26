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КГБ Белоруссии заявил об участии Протасевича в боях в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
35 минут назад
Задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич в качестве боевика-наемника участвовал в действиях батальона «Азов» на Украине и сейчас дает признательные показания, рассказывая о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
«Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», – цитирует Тертеля БелТА.
По его словам, полученный опыт Протасевич активно применял в отношении Белоруссии.
«Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», – констатировал Тертель.
Комментируя реакцию Запада на задержание Протасевича, он заявил, что «очевидны их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием».
«Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», – заявил он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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