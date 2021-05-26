Криминальный авторитет Подмосквья вернется в Россию из Польши

По версии следствия, в 2006 году на территории Московской области за распределение криминальных сфер влияния боролись несколько лиц, среди которых были Олег Пирогов по прозвищу Циркач и Юрий Лохматов.

По данным правоохранителей, 12 мая 2011 года Пирогов в помещении ресторана "Каретный двор" в Москве получил высшее положение в преступной иерархии и до 2019 года принимал участие в разделе сфер влияния на территории Подмосковья.

В ноябре 2019 года Бабушкинский суд Москвы заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В декабре того же года его объявили в международный розыск. В июле 2020 года он был задержан в Польше, решение об экстрадиции принималось в польских судах, а затем министерством юстиции Польши. В сопровождении спецконвоя Пирогов будет доставлен в Россию.