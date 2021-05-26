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Появилось видео драки актера Паля и хоккеиста Антипова

Алевтина Жаркова
53 минуты назад
Telegram-канал «Подковерка» опубликовал видео драки актера Паля и российского хоккеиста Антипова. На записи, сделанной камерами наблюдения у подъезда, видно, как спортсмен выходит на улицу и останавливается у забора, где возникает конфликт.
Напомним, потасовка произошла 3 апреля в центре столицы, в ходе которой бывший хоккеист молодежной команды ЦСКА Кевин Антипов получил травмы челюсти и головы, после чего оказался в больнице.
В одном из участников уличного конфликта пострадавший узнал актера Александра Паля. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 15 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».
Происшествия,Криминал,Видео,Кевин Антипов,
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