Как уточняет СК РФ, в октябре 2020 года Годунин при проведении конкурса на выполнение строительно-монтажных работ на автомобильной дороге «Рпенский проезд» во Владимире путем угроз и уговоров склонил ГУП «ДСУ-3» и фирму-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). По нему обе организации участвуют в электронном аукционе, не снижая начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, а победу на торгах одержит компания, первая подавшая заявку на участие.