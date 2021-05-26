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Опубликовано видео обыска в кабинете вице-губернатора Владимирской области

Алевтина Жаркова
17 минут назад
Следственный комитет России обнародовал кадры с места проведения обыска в кабинете вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина, в отношении которого возбудили уголовное дело. Он подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции при участии в торгах на 2 миллиарда рублей.
Как уточняет СК РФ, в октябре 2020 года Годунин при проведении конкурса на выполнение строительно-монтажных работ на автомобильной дороге «Рпенский проезд» во Владимире путем угроз и уговоров склонил ГУП «ДСУ-3» и фирму-конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). По нему обе организации участвуют в электронном аукционе, не снижая начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, а победу на торгах одержит компания, первая подавшая заявку на участие.
Происшествия,Криминал,Видео,СКР,Владимирская Область,
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