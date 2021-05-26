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Приезд Ефремова в Москву по делу о наркотиках опровергли

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
31 минуту назад
Актера Михаила Ефремова не доставляли в Москву для следственных действий по делу о наркотиках, он находится в исправительной колонии в Белгородской области, сообщили в УФСИН по Белгородской области.
Возвращение Ефремова в Москву опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
По словам источников Рен ТВ, знакомых с ситуацией, Ефремов остается в ИК-4 в Алексеевке. Также они отметили, что уголовное дело о наркотиках не расследуется. «Дело было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых», – пояснил собеседник.
В среду в «Комсомольской правде» появилась информация о том, что артиста привезли в Москву, и ему разрешили остаться дома на время следственных действий.
«Мой коллега лично надевал ему браслет на ногу. Сам глаза выпучил, признав Ефремова. Говорит: «Ребята, вы мне не поверите, но Ефремов в Москве!» Он дает показания по делу о наркотиках. И пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве. А следственные действия могут идти довольно долго. Ефремову разрешен радиус прогулки в один километр», – якобы сказал один из сотрудников ФСИН.
По словам знакомого с окружением актера Владимира Мисюрова, друзья отправляли по системе ФСИН за плату письма в зону к Ефремову, а сейчас письма возвращаются, то есть актера там нет.
По некоторым данным, Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров. «Следственные действия могут затянуться на долгий срок, никто никуда не торопится, все нужно тщательно перепроверять. Ефремов уже дает показания. По моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений. По его наводке вроде бы следователи уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но он физически в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали», – рассказал осведомленный источник.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до 7,5 лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5.
Происшествия,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,Комсомольская правда,РИА Новости,Белгородская Область,Москва,
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