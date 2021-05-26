Возвращение Ефремова в Москву опровергли

По словам знакомого с окружением актера Владимира Мисюрова, друзья отправляли по системе ФСИН за плату письма в зону к Ефремову, а сейчас письма возвращаются, то есть актера там нет.

По некоторым данным, Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров. «Следственные действия могут затянуться на долгий срок, никто никуда не торопится, все нужно тщательно перепроверять. Ефремов уже дает показания. По моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений. По его наводке вроде бы следователи уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но он физически в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали», – рассказал осведомленный источник.