Михаилу Ефремову разрешили вернуться домой

Как сообщал «Рамблер», в июне 2020 года автомобиль Ефремова в центре Москвы врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима . 22 октября 2020 года апелляционный суд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев. Артист был этапирован в ИК-4 в Белгородской области.

По данным источников «КП», актер согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодиллеров, после чего был возвращен в Москву. Ему обеспечены особые условия по программе защиты свидетелей.

«Мой коллега лично надевал ему браслет на ногу. Сам глаза выпучил, признав Ефремова. Говорит: «Ребята, вы мне не поверите, но Ефремов в Москве!». Он дает показания по делу о наркотиках. И пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве», - заявил изданию сотрудник ФСИН.

При этом знакомый с окружением актера Владимир Мисюров отметил, что друзья отправляли платные письма Ефремову в колонию, но сейчас они возвращаются, то есть «нет его там».

«Ефремов уже дает показания. По моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений. По его наводке вроде бы следователи уже вышли на крупные фигуры в наркоделах», - пояснил на условиях анонимности еще один осведомленный источник газеты.