Михаилу Ефремову разрешили вернуться домой

Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов
находится не в колонии в Белгородской области
, а в Москве
, и ему даже разрешили быть дома и выходить на улицу. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет
«Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», в июне 2020 года автомобиль Ефремова в центре Москвы врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима
. 22 октября 2020 года апелляционный суд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев. Артист был этапирован в ИК-4 в Белгородской области.
По данным источников «КП», актер согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодиллеров, после чего был возвращен в Москву. Ему обеспечены особые условия по программе защиты свидетелей.
«Мой коллега лично надевал ему браслет на ногу. Сам глаза выпучил, признав Ефремова. Говорит: «Ребята, вы мне не поверите, но Ефремов в Москве!». Он дает показания по делу о наркотиках. И пока идут следственные действия, ему даже разрешили быть дома в Москве», - заявил изданию сотрудник ФСИН.
При этом знакомый с окружением актера Владимир Мисюров отметил, что друзья отправляли платные письма Ефремову в колонию, но сейчас они возвращаются, то есть «нет его там».
«Ефремов уже дает показания. По моим сведениям, он пробудет в Москве максимально долго, а то и, грубо говоря, весь свой срок. Освободится раньше по УДО за предоставление следствию ценных сведений. По его наводке вроде бы следователи уже вышли на крупные фигуры в наркоделах», - пояснил на условиях анонимности еще один осведомленный источник газеты.
Источники издания отмечают, что Ефремову разрешено выходить на улицу, но артист маскируется, чтобы его не узнали. Адвокаты актера отказались комментировать данную информацию.