Японская шхуна столкнулась с русским судном «Амур»

Японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России . Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли – возможно, от переохлаждения.

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Столкнулись шхуна и торговое судно в территориальных водах Японии , примерно в 23 км к северо-востоку от порта Монбецу, сообщила NHK. Инцидент произошел в 6.00 по местному времени. Расследование инцидента будет проводить японская сторона.

Водоизмещение российского судна составляет 662 т, а японского – 9,7 т. Три члена японского экипажа погибли, «видимо от переохлаждения», сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин

Когда их достали из воды, они были без сознания. Погибшие – главный инженер Кенёси Нумабата 64 лет, палубные матросы Масатоши Иноуэ (37 лет) и Сюнсуке Конно (39 лет), передает NHK.

Еще трое японцев, до инцидента ловивших волосатого краба, были подняты на борт «Амура» живыми. Из российских моряков все остались невредимы.

Марин добавил, что корабли столкнулись в условиях сильного тумана. «Они [экипаж «Амура»] могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — отметил генконсул. По словам Марина, российский экипаж действовал в соответствии с инструкцией, остановив судно, подобрав людей за бортом и известив власти Японии.

Посольство России в Токио выразило соболезнования родным и близким погибших. «Глубоко сожалеем о случившемся. < > Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами», — говорится в заявлении посольства.

Россиянам с «Амура» окажут все необходимое содействие, отметили дипломаты. Судно было направлено в порт Момбецу (расположен на острове Хоккайдо) в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии.