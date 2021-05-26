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В Италии по делу о крушении кабины фуникулера задержали трех человек

Газета.Ru
1 час назад
Итальянские правоохранители задержали трех человек по делу о крушении кабины фуникулера на горе Моттароне, из-за которого погибли 14 человек. Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24.
По делу о крушении фуникулера задержали трех человек
Фото: ReutersReuters
Среди задержанных – владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании Луиджи Нерини, а также два руководящих сотрудника фирмы. Как сообщил канал, они находятся в тюрьме.
По информации издания, сотрудников компании вызвали на допрос во вторник, 25 мая. Допросы продлились около 12 часов. Как заявила прокурор Вербании Олимпия Босси, уже сложилась определенная картина случившегося: авария произошла, потому что система экстренного торможения кабины была заблокирована. Это было сделано целенаправленно, чтобы избежать остановок фуникулера, который находился в ненадлежащем техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла спасти людей, не работала.
Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что осложнило спасательную операцию.
Происшествия,Италия,
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