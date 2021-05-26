По делу о крушении фуникулера задержали трех человек

Итальянские правоохранители задержали трех человек по делу о крушении кабины фуникулера на горе Моттароне, из-за которого погибли 14 человек. Об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24.

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Среди задержанных – владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании Луиджи Нерини, а также два руководящих сотрудника фирмы. Как сообщил канал, они находятся в тюрьме.

По информации издания, сотрудников компании вызвали на допрос во вторник, 25 мая. Допросы продлились около 12 часов. Как заявила прокурор Вербании Олимпия Босси, уже сложилась определенная картина случившегося: авария произошла, потому что система экстренного торможения кабины была заблокирована. Это было сделано целенаправленно, чтобы избежать остановок фуникулера, который находился в ненадлежащем техническом состоянии. Таким образом, система, которая могла спасти людей, не работала.