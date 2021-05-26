Ефремова переведут под домашний арест

СМИ сообщили о временном переводе Михаила Ефремова
под домашний арест. Осуждённый актёр находится в столице, где даёт показания по делу о наркотиках.
Как сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники, Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров.
«По программе защиты свидетелей ему организовали особое положение, поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно», — отметил собеседник издания.
По его словам, на Ефремова надели специальный браслет, ему разрешены прогулки в радиусе одного километра от дома.
«По его наводке следователи вроде бы уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но физически он в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали», — рассказал ещё один источник издания.
Официального подтверждения этой информации от ФСИН
не поступало.
Михаил Ефремов получил 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отбывает наказание в колонии в Белгороде.