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СМИ сообщили о временном переводе Михаила Ефремова под домашний арест

Говорит Москва
1 час назад
СМИ сообщили о временном переводе Михаила Ефремова под домашний арест. Осуждённый актёр находится в столице, где даёт показания по делу о наркотиках.
Ефремова переведут под домашний арест
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники, Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров.
«По программе защиты свидетелей ему организовали особое положение, поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно», — отметил собеседник издания.
По его словам, на Ефремова надели специальный браслет, ему разрешены прогулки в радиусе одного километра от дома.
«По его наводке следователи вроде бы уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но физически он в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали», — рассказал ещё один источник издания.
Официального подтверждения этой информации от ФСИН не поступало.
Михаил Ефремов получил 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отбывает наказание в колонии в Белгороде.
Происшествия,Михаил Ефремов,ФСИН,
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