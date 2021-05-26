Ефремова переведут под домашний арест

СМИ сообщили о временном переводе Михаила Ефремова под домашний арест. Осуждённый актёр находится в столице, где даёт показания по делу о наркотиках.

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Как сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники, Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров.

«По программе защиты свидетелей ему организовали особое положение, поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно», — отметил собеседник издания.

По его словам, на Ефремова надели специальный браслет, ему разрешены прогулки в радиусе одного километра от дома.

«По его наводке следователи вроде бы уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но физически он в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали», — рассказал ещё один источник издания.

Официального подтверждения этой информации от ФСИН не поступало.