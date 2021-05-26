Уточняется, что японское судно «Дай-хати Хокко-мару» после столкновения перевернулось, на его борту во время ЧП находились пять человек. Терпящим бедствие помогли выбраться из воды находившиеся на российском торговом судне «Амур» россияне. Трое из них находятся без сознания. Пострадавших с российской стороны нет.