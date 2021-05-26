Подтверждена гибель трёх членов экипажа японского рыболовецкого судна, которые находились в критическом положении после столкновения с российским судном «Амур» в японских водах. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пожарную службу, которая также осуществляет функции службы спасения и скорой помощи.

Инцидент произошёл в среду, 26 мая, около 6 часов по местному времени (около 00:00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу острова Хоккайдо. Столкнулись японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» с пятью человеками на борту и российское судно «Амур» с 23 членами экипажа.

Ранее сообщалось, что при столкновении японское судно перевернулось. Были спасены все пять членов экипажа, однако трое из них находились в критическом состоянии.