На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть как «Новгородский князь» бросает через бедро «Полосатое животное».

Стоит отметить, что большое количество аниматоров в ростовых костюмах ужа давно терроризируют жителей и гостей Санкт-Петербурга. Она вымогают деньги за возможность сфотографироваться с собой и часто после отказа ведут себя агрессивно.