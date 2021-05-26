На берегах «Северной столицы» произошла необычная драка.
Аниматор в костюме князя Александра Невского
подрался с человеком в костюме зебры. Видео публикует «Lenta.ru».
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть как «Новгородский князь» бросает через бедро «Полосатое животное».
Видео набрало популярность на просторах интернета. Зрители восторгаются применённым к зебре приёмчиком.
«Невский- герой которого мы заслужили»,- пишет один из пользователей. «Вот если бы он его мечом ещё добил..» - отмечает другой юзер.
Стоит отметить, что большое количество аниматоров в ростовых костюмах ужа давно терроризируют жителей и гостей Санкт-Петербурга. Она вымогают деньги за возможность сфотографироваться с собой и часто после отказа ведут себя агрессивно.