Обстрел журналиста возле мемориала Флойда сняли на видео

Журналист Филип Краутер попал под обстрел во время записи сюжета в день годовщины убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Репортаж записывали на площади, где размещён мемориал погибшему афроамериканцу в городе Миннеаполисе, штат Миннесота. Как сообщает журналист, он услышал около 30 выстрелов и увидел как пуля разбила витрину.
«Надо быть осторожнее, похоже, это выстрелы. Извините нас», — последнее, что произносит Краутер, выходя из кадра.
В результате стрельбы ранение получил один человек. Он доставлен в больницу.