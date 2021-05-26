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Обстрел журналиста возле мемориала Флойда сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Журналист Филип Краутер попал под обстрел во время записи сюжета в день годовщины убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Репортаж записывали на площади, где размещён мемориал погибшему афроамериканцу в городе Миннеаполисе, штат Миннесота. Как сообщает журналист, он услышал около 30 выстрелов и увидел как пуля разбила витрину.
«Надо быть осторожнее, похоже, это выстрелы. Извините нас», — последнее, что произносит Краутер, выходя из кадра.
В результате стрельбы ранение получил один человек. Он доставлен в больницу.
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