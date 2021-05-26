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Появилось видео допроса девушки Романа Протасевича

Александр Кузьмин
2 часа назад
Девушка экс-главного редактора «NEXTA» Романа Протасевича Cофья Сапега призналась, что является редактором запрещённого в Белоруссии telegram-канала «Чёрная книга Белоруссии».
Данное сообщество, которое публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел, признано экстремистским.
Сообщается, что россиянку арестовали на два месяца. По словам пресс-атташе российского посольства в Минске Алексей Москалёв, девушка чувствует себя нормально, на некорректное поведение белорусских силовиков не жаловалась.
Стоит напомнить, что Софья Сапега летела вместе с Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс на самолёте ирландской авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в минском аэропорту.
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