Появилось видео допроса девушки Романа Протасевича

Девушка экс-главного редактора «NEXTA» Романа Протасевича
Cофья Сапега призналась, что является редактором запрещённого в Белоруссии
telegram-канала «Чёрная книга Белоруссии».
Данное сообщество, которое публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел, признано экстремистским.
Сообщается, что россиянку арестовали на два месяца. По словам пресс-атташе российского посольства в Минске Алексей Москалёв, девушка чувствует себя нормально, на некорректное поведение белорусских силовиков не жаловалась.
Стоит напомнить, что Софья Сапега летела вместе с Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс на самолёте ирландской авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в минском аэропорту.