Россиянин заказал убийство бывшей жены

Житель Алтайская края и многодетный отец заказал убийство бывшей супруги. По данным РЕН ТВ, Александр К., проживающий в городе Славогород, стал искать киллера почти две недели назад.Общение с «наемником», в роли которого выступил оперативник, началось 14 мая. Мужчина сначала перевел на счет 15 тысяч рублей авансом и 1,5 тысячи на приобретение оружия.

Спустя три дня полицейские встретились с экс-женой подозреваемого и сообщили о его планах, попросив женщину поучаствовать в инсценировке преступления. Получив фотографию с «выполненным заказом», злоумышленник перевел на счет «киллера» еще 40 тысяч рублей. Его задержали в этот же день, 21 мая.

По данным РЕН ТВ, мужчина давно не жил с супругой, с которой у него есть пятеро общих детей. Он был неоднократно судим, в том числе за побои.