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Тело девушки нашли в контейнере на территории завода в Москве

ЧП Столица
38 минут назад
В Москве в контейнере на территории завода в районе Печатники обнаружили тело 27-летней девушки. По данным РЕН ТВ, в полицию 20 мая обратилась ее мать. Женщина сообщила, что ей поступил звонок от дочери, которая сообщила, что решила свести счеты с жизнью. Она рассказала матери, где будет находиться ее тело.
На территории завода в Москве нашли тело девушки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На названный адрес незамедлительно отправились оперативники, однако спасти девушку было уже нельзя. Ее бездыханное тело находилось в металлическом контейнере. Рядом была обнаружена тетрадь с предсмертной запиской.
Как стало известно РЕН ТВ, девушка арендовала контейнер для хранения личного имущества.
Происшествия,РЕН ТВ,
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