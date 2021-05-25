На территории завода в Москве нашли тело девушки

В Москве в контейнере на территории завода в районе Печатники обнаружили тело 27-летней девушки. По данным РЕН ТВ, в полицию 20 мая обратилась ее мать. Женщина сообщила, что ей поступил звонок от дочери, которая сообщила, что решила свести счеты с жизнью. Она рассказала матери, где будет находиться ее тело.