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Появилось видео с жарившими шашлык заключенными

Юрий Столбов
1 час назад
В сети появилось видео, где заключенные колонии 2 в Рыбинске жарят шашлык на пикнике. Соответствующее видео публикует портал «Ярновости».
На видео видно, как осужденные едят шашлык, нанизанный на деревянные палочки, и пользуются мобильными телефонами, что противоречит требованиям режима в исправительной колонии.
Происшествия,Общество,Видео,ФСИН,Рыбинск,
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