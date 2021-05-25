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Опубликовано видео обрушения дерева на учебную машину

Юрий Столбов
31 минуту назад
В Волгограде 19 мая произошло ДТП. Ветка рухнула прямо на проезжавшую мимо учебную машину Daewoo. Дерево пробило лобовое стекло и вошло в салон со стороны водительского места.
Видео произошедшего появилось на YouTube-канале "Городские вести".
Момент, когда дерево рухнуло на проезжавшую под ним Daewoo, зафиксировал установленный в салоне учебного автомобиля регистратор.
Происшествия,Видео,Волгоград,
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