В Пскове сотрудники ГУСБ МВД России пресекли мошенничество

«Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России
совместно с коллегами из УМВД России
по Псковской области
во взаимодействии с региональным УФСБ
пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГУСБ МВД России, Следственным управлением СК
России по Псковской области возбуждены три уголовных дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области» и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций. По имеющейся информации, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила официальный представительный представитель МВД России Ирина Волк
.