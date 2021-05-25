Россиянку Софью Сапегу задержали в Белоруссии на 72 часа

Россиянка Софья Сапега задержана в Белоруссии
на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных УК республики.
«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Отмечается, что по истечении этого срока в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.
В МИД России добавили, что российский консул встретился с родителями Сапеги, рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.
Ранее Европейский гуманитарный университет заявил
, что российская гражданка Софья Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем
, задержана в Минске.
Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.