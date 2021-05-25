Россиянку Софью Сапегу задержали в Белоруссии на 72 часа

Россиянка Софья Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных УК республики.

Фото: Instagram Instagram

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что по истечении этого срока в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.

В МИД России добавили, что российский консул встретился с родителями Сапеги, рекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.

Ранее Европейский гуманитарный университет заявил , что российская гражданка Софья Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем , задержана в Минске.