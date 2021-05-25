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В Сочи туристов спасли с тонущей яхты

News.ru
54 минуты назад
Двоих россиян, которые оказались на борту тонущей яхты, вызволили с борта сочинские спасатели. Судно сломалось и начало погружаться в воду в двадцати километрах от берега, передаёт сайт телеканала «Звезда».
В Сочи туристов спасли с тонущей яхты
Фото: соцсетисоцсети
Туристы направлялись к берегам Абхазии. Однако добраться до города Гагры не успели. По предварительным данным, из строя вышел главный двигатель.
На помощь путешественникам направили поисково-спасательный катер. Мужчин успели снять с борта, а аварийное судно отбуксировали в порт Имеретинской бухты в Адлерском районе курорта.
Видео буксировки наполовину погружённой в воду яхты появилось в Интернете. Волнение моря в момент происшествия составляло почти три балла.
Ранее во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время занятий дайвингом.
Происшествия,ТК "Звезда",Абхазия,Сочи,
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