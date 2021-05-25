В Сочи туристов спасли с тонущей яхты

Двоих россиян, которые оказались на борту тонущей яхты, вызволили с борта сочинские спасатели. Судно сломалось и начало погружаться в воду в двадцати километрах от берега, передаёт сайт телеканала «Звезда».

Фото: соцсети соцсети

Туристы направлялись к берегам Абхазии . Однако добраться до города Гагры не успели. По предварительным данным, из строя вышел главный двигатель.

На помощь путешественникам направили поисково-спасательный катер. Мужчин успели снять с борта, а аварийное судно отбуксировали в порт Имеретинской бухты в Адлерском районе курорта.

Видео буксировки наполовину погружённой в воду яхты появилось в Интернете. Волнение моря в момент происшествия составляло почти три балла.