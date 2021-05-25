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Опубликовано видео из СИЗО, где находится сооснователь Telegram-канала NEXTA

Юрий Столбов
1 час назад
Следственный изолятор 1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по городу Минску и Минской области, где содержится сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был ранее задержан в Минске, сняли на видео.
Накануне в понедельник белорусскими СМИ было опубликовано первое видео с Протасевичем после его ареста.
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