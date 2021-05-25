Мосгорсуд оставил в СИЗО Ивана Сафронова

В день продления Сафронову ареста после обысков в гостиничном номере в Москве был задержан его адвокат Иван Павлов
. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом его подзащитного о государственной измене. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.