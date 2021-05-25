По данным спецслужбы, задержан житель Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров ИГ с целью последующего совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. "В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", - сообщили в ФСБ.