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Главного инженера таганрогского водоканала арестовали после гибели 11 рабочих

ТАСС
12 минут назад
Главный инженер таганрогского водоканала Юрий Поляков арестован на два месяца по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.
Главного инженера таганрогского водоканала арестовали
Фото: © Следственный комитет РФ/ТАСС© Следственный комитет РФ/ТАСС
"Полякову Юрию Владимировичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе суда уточнили, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Ранее во вторник источник в оперативных службах сообщил ТАСС о задержании главного инженера таганрогского водоканала в рамках дела о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях. Эту информацию также подтвердил ТАСС директор водоканала Евгений Плетменцев. По его словам, следователи провели выемку документов на предприятии.
Происшествия,Юрий Поляков,ИТАР-ТАСС,
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