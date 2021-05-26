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В Сеть утекли данные более миллиона автовладельцев Петербурга и Ленобласти

News.ruиещё 2
55 минут назад
В открытом доступе оказались данные 1 млн 200 тыс. автовладельцев Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает Readovka.
Данные миллиона автовладельцев Петербурга утекли в Сеть
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
По данным издания, слитую информацию уже можно найти не только в даркнете, но и на форумах и в облачных хранилищах. В частности, стали доступны Ф. И. О. автомобилистов, их домашний адрес, паспортные данные и сведения о машинах, которыми они когда-либо владели.
Издание связалось с несколькими гражданами, чьи данные утекли в Сеть. Они подтвердили, что размещённая в базе информация верна.
Ранее эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Check Point Software Technologies пришли к выводу, что данные около 100 млн пользователей устройств с операционной системой Android попали в Сеть из-за нескольких популярных приложений.
Как выяснили специалисты, 23 приложения, доступных в Google play market, неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за проблем с синхронизацией с облачными базами данных.
Происшествия,Общество,Google,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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