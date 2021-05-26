Данные миллиона автовладельцев Петербурга утекли в Сеть

По данным издания, слитую информацию уже можно найти не только в даркнете, но и на форумах и в облачных хранилищах. В частности, стали доступны Ф. И. О. автомобилистов, их домашний адрес, паспортные данные и сведения о машинах, которыми они когда-либо владели.
Издание связалось с несколькими гражданами, чьи данные утекли в Сеть. Они подтвердили, что размещённая в базе информация верна.
Ранее эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Check Point Software Technologies пришли к выводу, что данные около 100 млн пользователей устройств с операционной системой Android попали в Сеть из-за нескольких популярных приложений.