Польша заявила об избиении Протасевича в тюрьме

По мнению заместителя главы МИД Польши Павла Яблоньского, задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича избили в тюрьме. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам, основанный им канал признан экстремистским

Телеканал «Беларусь 1» показал видео с Протасевичем, сделанное после его задержания, где он сообщил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение силовиков к нему максимально корректное.

При этом Яблоньский в эфире Польского радио высказал мнение, что к Протасевичу было применено насилие.

«Видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека», - уверен дипломат.