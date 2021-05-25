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Польша заявила об избиении Протасевича в тюрьме

Алиса Селезнёва
1 час назад
По мнению заместителя главы МИД Польши Павла Яблоньского, задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича избили в тюрьме. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам, основанный им канал признан экстремистским
Телеканал «Беларусь 1» показал видео с Протасевичем, сделанное после его задержания, где он сообщил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение силовиков к нему максимально корректное.
При этом Яблоньский в эфире Польского радио высказал мнение, что к Протасевичу было применено насилие.
«Видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека», - уверен дипломат.
Он также отметил, что внешнеполитическому ведомству Польши удалось связаться с родственниками Протасевича, однако «они сами не знают о состоянии его здоровья».
Происшествия,Видео,Роман Протасевич,РИА Новости,Польша,Минск,
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