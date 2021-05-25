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Тайник с оружием нашли в центре Киева

Газета.Ru
1 час назад
Сотрудники Службы безопасности Украины схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. В тайнике лежали гранатомет, автомат, гранаты и боеприпасы, сообщает сайт 360tv.ru.
Тайник с оружием нашли в центре Киева
Фото: ReutersReuters
Оружие и боеприпасы находились в дренажно-штольной системе Печерского района, сообщили в пресс-службе СБУ.
Согласно фото, которые выложили на сайте СБУ, спецслужбы в тайнике нашли ещё и запрещенную на Украине литературу.
Кому принадлежит тайник, СБУ пока не установило. Расследование продолжается.
Происшествия,СБУ,Киев,
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