Тайник с оружием нашли в центре Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева . В тайнике лежали гранатомет, автомат, гранаты и боеприпасы, сообщает сайт 360tv.ru.

Фото: Reuters Reuters

Оружие и боеприпасы находились в дренажно-штольной системе Печерского района, сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно фото, которые выложили на сайте СБУ, спецслужбы в тайнике нашли ещё и запрещенную на Украине литературу.