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В МИД Польши заявили, что Романа Протасевича избивали в тюрьме

Газета.Ru
51 минуту назад
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича избивали в тюрьме. Об этом дипломат сказал в эфире Польского радио.
Польша заявила об избиении Протасевича в тюрьме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский, комментируя показанное телеканалом "Беларусь 1" видео с Протасевичем, где он сообщил, что не имеет никаких проблем со здоровьем.
По словам Яблоньского, польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками молодого человека, которые якобы сказали, что также не осведомлены о состоянии здоровья Павла.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.
Происшествия,Павел Яблоньский,Роман Протасевич,МИД,Польша,
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