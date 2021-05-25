Польша заявила об избиении Протасевича в тюрьме

"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский, комментируя показанное телеканалом "Беларусь 1" видео с Протасевичем, где он сообщил, что не имеет никаких проблем со здоровьем.

По словам Яблоньского, польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками молодого человека, которые якобы сказали, что также не осведомлены о состоянии здоровья Павла.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.