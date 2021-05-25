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ФСБ предотвратила теракт в Норильске перед Днем Победы

Национальная Служба Новостей
1 час назад
ФСБ предотвратила в Норильске, который был запланирован радикальным исламистом. Взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных. Об этом сообщили в спецслужбе.
ФСБ предотвратила теракт в Норильске перед Днем Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В телефоне исламиста была найдена переписка, свидетельствующая о планах террориста, в подвале дома подозреваемого были найдены компоненты для бомбы.
Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Ранее молодого человека, который готовил теракт в техникуме в Бурятии, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
Происшествия,ФСИН,ФСБ,РИА Новости,Норильск,
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