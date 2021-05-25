По данным силового ведомства, задержанный планировал взорвать самодельную бомбу в колонне военнослужащих. В его средствах связи имеются инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Кроме того, правоохранители нашли в подвале одного из домов города тайник, в котором злоумышленник прятал взрывчатые вещества. Силовики также изучили переписку подозреваемого с людьми, которых он пытался убедить принять участие в теракте.