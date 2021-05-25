«Следствием установлено, что в 2018 году заместителю министра стало известно об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Как полагает следствие, желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий. За период с 2018 по 2021 годы заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей», – уточняется в сообщении Следственного комитета РФ.