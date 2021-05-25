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Опубликовано видео задержания замминистра Республики Саха (Якутия)

Алевтина Жаркова
1 час назад
Заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Василий Афанасьев задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Следственный комитет России, опубликовавший видео оперативного мероприятия.
По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 1 миллиона 100 рублей за период с 2018 по 2021 год в качестве вознаграждения за общее покровительство и оказание содействия предпринимателю при незаконном получении субсидий.
«Следствием установлено, что в 2018 году заместителю министра стало известно об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Как полагает следствие, желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий. За период с 2018 по 2021 годы заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей», – уточняется в сообщении Следственного комитета РФ.
Уточняется, что Афанасьеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Происшествия,Политика,Криминал,Видео,СКР,Республика Саха (Якутия),
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