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Нашествие мошек в Ульяновской области сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В селе Никитино Ульяновской области чёрный мошки не дают спокойно выходить из дома. Видео опубликовано в telegram-канале «Треш Ульяновск».
На кадрах можно увидеть, как рой чёрных мошек заполоняют всё вокруг.
Автор ролика показывает специальный костюм, в котором возможен выход на улице. Он походит на одежду пчеловода, но даже такой костюм не может обезопасить от укусов полностью.
Отмечается, что мошки кусаются даже через москитную сетку.
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