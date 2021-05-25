Нашествие мошек в Ульяновской области сняли на видео

На кадрах можно увидеть, как рой чёрных мошек заполоняют всё вокруг.

Автор ролика показывает специальный костюм, в котором возможен выход на улице. Он походит на одежду пчеловода, но даже такой костюм не может обезопасить от укусов полностью.