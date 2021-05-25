Появилось видео спасения терпящих бедствие под Сочи яхт

Терпящая бедствие и пытавшиеся оказать ей помощь яхты были спасены сторожевыми катерами в Чёрном море.

На видео, опубликованном агентством «РИА Новости», можно увидеть, как сторожевой катер производит буксировку одной из яхт.

По информации пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю

сигнал бедствия подала яхта «Валенсия». У неё вышел из строя двигатель, а в машинное отделение начала поступать вода. На помощь вышли пограничный сторожевой корабль и яхта «Куба». Однако «Куба» не смогла оказать помощь, потому что у неё самой возникли неисправности.