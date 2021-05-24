Школьница умерла в день сдачи ОГЭ

Северной Осетии перед сдачей основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому и литературе скончалась 15-летняя жительница Моздокского района.

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Как рассказал журналистам глава администрации района Олег Яровой, девятикласснице стало плохо незадолго до того, как она вошла в аудиторию.

"Медицинскую помощь оказала дежурный врач. Но, к сожалению, по дороге в больницу она скончалась. Мы все шокированы", — цитирует его местный информационный портал "15-й Регион".

Позже Яровой уточнил: причиной смерти девочки стал не сердечный приступ, как предполагалось поначалу.

"Результаты экспертизы пока не готовы. Провели вскрытие, отправили на анализы. Поэтому пока без комментариев. Но, скорее всего, психосоматика. Комплекс отличницы бывает, то есть она переживала за эти все процедуры", — приводит слова Ярового телеканал "360".

Итоговые экзамены вызывают сильнейший стресс у детей, которые относятся к ним особенно ответственно, подтвердил кандидат психологических наук, историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

"В основном, страдают дети сверхответственные, перфекционисты, дети, которые усиленно готовились", - объяснил он "Газете.Ru".

Заслуженный учитель России добавил, что почувствовать себя плохо могут также учащиеся, "которые подвержены эмоциональным вихрям и бурям", а для детей с хроническими заболеваниями тесты становятся опасными.

"Если есть нарушения физического состояния, то добавление негативных эмоций может привести и к приступу, и даже к летальному исходу", - признал Снегуров.

"Любой экзамен, независимо от того, какой он – это такая ответственная жизненная ситуация и дополнительная нагрузка на организм", - подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель межрегионального общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" Ирина Волынец.

По ее словам, в предшествующий экзаменам период необходимо уделять внимание психологической подготовке детей. И не давить на них.

"Родители и учителя из благих намерений иногда, к сожалению, придают чрезмерное значение этому экзамену, - отметила Волынец. - Это не конец света. Даже если ребенок получит плохую оценку".

Однако дети жалуются: уже перед ОГЭ, в 9 классе, они испытывают давление.

"Учителя очень сильно давят, говорят, что если не сдадим то все, жизнь испорчена и прочее, - рассказала "Газете.Ru" девятиклассница из Москвы. - Также подчеркивают, что мы должны не подвести их, чтобы престиж школы не упал. Только это составляет, наверное, 50% стресса. Ведь если плохо сдашь, тебе потом два года последних будут припоминать при любом случае твою неудачу".

Московская девятиклассница добавила, что тест ОГЭ не показывает, какие знания ученик получил в школе.

"Нервы ужасные, не хочется ни есть, ни спать. Сидишь и учишь, то есть зубришь однотипные задания, чтобы хоть как-то проскочить этот этап, - оценивает она. - ОГЭ не отражает твоих реальных знаний, это просто формальная проверка того, чему тебя научили в школе. Но тест этого не показывает".

Призывы изменить форму оценки знаний уже звучат.

"Мы многократно предлагали дать детям право выбирать между стандартизированным экзаменом (ОГЭ и ЕГЭ) и фактическим экзаменом, то есть сдачей экзамена своим преподавателям в своих школах", - заявил "Газете.Ru" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, член фракции КПРФ Олег Смолин.

Он призвал и снизить уровень стресса, которые испытывают ученики.

"Нужно думать о том, как уменьшить цену этих стандартизированных экзаменов. Мы знаем случаи, когда приходилось вызывать скорую помощь", - сказал он.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров полагает, что проводить оценку знаний лучше устно, когда ребенок отвечает перед педагогом, чтобы учитель мог лично оценить знания и способности ученика, а решение принимать, исходя из того, как школьник показывал себя на протяжении всего периода обучения.