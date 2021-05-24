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Опубликовано видео избиения трансгендера у ЛГБТ-кафе в Омске

Юрий Столбов
1 час назад
В Омске неизвестные разгромили кафе, где собираются представители ЛГБТ-сообщества, избили трансгендера и попали на видео.
На видео видно, что молодой человек подходит со спины и сначала пинает, сидящих на лавочке. Когда они пытаются уйти, нападавший начинает наносить удары руками и ногами.
Происшествия,Видео,Омск,
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