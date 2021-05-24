В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сразу две драки с мигрантами произошли в Москве

Вероника Полынина
1 час назад
В минувшие выходные в Москве произошли два конфликта между рабочими: один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Сразу две драки с мигрантами произошли в Москве
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает «Московский комсомолец», первый инцидент произошел в ЖК «Нева Тауэрс» на территории «Москвы-Сити».
Повздорили двое рабочих из Самарской области, ремонтирующих квартиру. В результате один из них несколько раз ударил ножом своего оппонента. Пострадавший скончался на месте.
Еще одна потасовка произошла в гостинице «Ритц-Карлтон» на Тверской улице. 28-летний плотник, уроженец Киргизии избил 56-летнего гипсокартонщика из Новой Москвы. Мужчина оказался в больнице переломом костей лица, переломом основания черепа и сотрясением мозга.
Как писал «Рамблер», ранее строители устроили массовую драку со стрельбой в одном из жилых комплексов в Коммунарке.
Происшествия,Москва,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители