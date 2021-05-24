Сразу две драки с мигрантами произошли в Москве

В минувшие выходные в Москве
произошли два конфликта между рабочими: один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщает
«Московский комсомолец», первый инцидент произошел в ЖК «Нева Тауэрс» на территории «Москвы-Сити».
Повздорили двое рабочих из Самарской области, ремонтирующих квартиру. В результате один из них несколько раз ударил ножом своего оппонента. Пострадавший скончался на месте.
Еще одна потасовка произошла в гостинице «Ритц-Карлтон» на Тверской улице. 28-летний плотник, уроженец Киргизии избил 56-летнего гипсокартонщика из Новой Москвы. Мужчина оказался в больнице переломом костей лица, переломом основания черепа и сотрясением мозга.
Как писал «Рамблер», ранее строители устроили массовую драку со стрельбой в одном из жилых комплексов в Коммунарке.