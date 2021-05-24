Сразу две драки с мигрантами произошли в Москве

В минувшие выходные в Москве произошли два конфликта между рабочими: один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Как сообщает «Московский комсомолец», первый инцидент произошел в ЖК «Нева Тауэрс» на территории «Москвы-Сити».

Повздорили двое рабочих из Самарской области, ремонтирующих квартиру. В результате один из них несколько раз ударил ножом своего оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Еще одна потасовка произошла в гостинице «Ритц-Карлтон» на Тверской улице. 28-летний плотник, уроженец Киргизии избил 56-летнего гипсокартонщика из Новой Москвы. Мужчина оказался в больнице переломом костей лица, переломом основания черепа и сотрясением мозга.