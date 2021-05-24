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Пожар на подмосковной птицефабрике сняли на видео с коптера

Юрий Столбов
1 час назад
Пожар в подмосковной птицефабрике сняли с коптера. Видео с последствиями возгорания опубликовало МЧС России по Московской области.
Ранее в ведомстве сообщили, что огонь удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.
Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,
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