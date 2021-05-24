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Опубликовано видео столкновения пожарной машины с иномаркой в центре Благовещенска

Юрий Столбов
25 минут назад
Появилось видео момента ДТП с участием пожарного автомобиля. Его опубликовали благовещенские паблики. На видео видно, что обе машины выехали на перекресток практически одновременно.
Происшествия,Видео,Благовещенск,
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