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"Девушка Протасевича": Раскрыты детали о задержанной в Минске россиянке

Мария Иванова
1 час назад
Гражданка России Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с Романом Протасевичем, работала на ориентированном на Белоруссию польском телеканале БелСат. Об этом сообщает «Подъем».
"Девушка Протасевича": Раскрыты детали о задержанной в Минске россиянке
Фото: соцсетисоцсети
Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.
В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
Лидеры белорусской оппозиции и власти некоторых европейских стран назвали инцидент спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.
СМИ сообщали, что вместе с Протасевичем была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега, изучающая международное право в Литве.
По данным «Подъема», Сапега - студентка Европейского государственного университета в Вильнюсе, она проходила практику и работала на БелСате. Мать девушки живет в Белоруссии, отец - в России.
Одногруппники Сапеги рассказали «Подъему», что она не говорила о своих политических взглядах и не ходила на акции протесты.
«У меня не было мыслей спрашивать у нее про Беларусь, потому что она сама из России. Я не видела, чтоб она постила в Instagram про марши в Беларуси. В акциях она тоже не участвовала», - сказала одна из одногруппниц.
Происшествия,Роман Протасевич,Россия,Вильнюс,Минск,Беларусь,
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