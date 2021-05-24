"Девушка Протасевича": Раскрыты детали о задержанной в Минске россиянке

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Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс , приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.

Лидеры белорусской оппозиции и власти некоторых европейских стран назвали инцидент спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.

СМИ сообщали, что вместе с Протасевичем была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега, изучающая международное право в Литве.

По данным «Подъема», Сапега - студентка Европейского государственного университета в Вильнюсе, она проходила практику и работала на БелСате. Мать девушки живет в Белоруссии, отец - в России.

Одногруппники Сапеги рассказали «Подъему», что она не говорила о своих политических взглядах и не ходила на акции протесты.